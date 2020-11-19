Здание бывшей школы с углубленным изучением польского языка в Петерубрге передадут под пансион воспитанниц СК

Здание бывшей школы с углубленным изучением польского языка в Петерубрге передадут под пансион воспитанниц следственного комитета. В нём будут обучаться ученицы с восьмого по одиннадцатый класс.

Информацию о переезде пансиона в дом номер восемь в Графском переулке в Центральном районе Санкт-Петербурга подтвердили в Следственном комитете. Однако, как пишет портал Фонтанка ру, в администрации Центрального района пока не могут с уверенностью сказать, что здание отдают под нужды СК. Ранее в нём располагалась школа номер 216 имени польского поэта АдАма МицкЕвича. Её ликвидировали в прошлом году. По мнению чиновников, сделали это из-за низкой востребованности, так как в ней числилось около ста учеников. Примечательно, что Пансион воспитанниц Следственного комитета также не сильно востребован. На фотографиях с собрания родителей присутствует около 20-и человек, а на этот год объявили набор лишь в тридцать учениц. Отмечу, что до октября в здании в Графском переулке размещался лицей номер 211 имени Пьера де Кубертена, так как в его основном здании проводили капитальный ремонт.

В начале этого года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе не хватает 24 тысячи мест для школьников.