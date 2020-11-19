МИД РФ потратит почти 5 млн руб на новогоднюю вечеринку, несмотря на запрет властей

МИД России потратит почти 5 миллионов рублей на новогоднюю вечеринку МИДа России, несмотря на запрет властей на массовые праздничные мероприятия и ночные гулянья. Соответствующий тендер на портале госзакупок обнаружил сайт «Открытые медиа». Для вечеринки под названием «Новый год в блеске металла» подрядчик должен будет украсить помещение, поставить 4-метровую елку, изготовить фигуру быка – символа следующего года, напечатать приглашения и купить 400 подарков. Как следует из данных о закупке, сотрудники МИДа планируют гулять с 10-ти вечера до 4-х утра.