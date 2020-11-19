В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий блокировку иностранных интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ

Как следует из пояснительной записки, штрафы и блокировки будут грозить прежде всего сервисам YouTube, Фейсбук и Твиттер. По мнению авторов законопроекта, они допускают дискриминацию в отношении российских государственных средств массовой информации, в том числе телеканала RT, агентства РИА Новости и канала"Крым 24". На рассмотрение документ внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским.