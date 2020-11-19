Правительство собирается выделить 80 миллиардов рублей для компенсации регионам потерь, связанных с коронавирусом

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он также сказал, что поручил Минпромторгу проконтролировать выпуск дополнительных лекарств, призвал немедленно обеспечить бесплатными препаратами людей в регионах и в кратчайшие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, — сообщает агентство РИА Новости.