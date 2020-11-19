Представитель ВОЗ в РФ считает, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, но не решит проблему существования COVID

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что вакцинация поможет лишь преодолеть пандемию, но не решит проблему существования коронавируса. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вакцинация не лечит, она предупреждает. Вакцина дает жизненный иммунитет, как вакцина от дифтерии, например. Но если прекратить вакцинацию, то дифтерия появится. Также и с гриппом. Посмотрим, как будет. Может это поможет. Но то, что не будет коронавируса, я не ожидаю», — сказала она.

По словам М.Вуйнович, ВОЗ сотрудничает со всеми странами, чтобы помочь странам подготовиться к вакцинации.

«Начинается через месяц мероприятия для сравнения эффективности вакцин. Но они должны пройти первую оценку ВОЗ. Много что делается. Ведутся диалоги с эпидемиологами, каким образом преодолеть эту пандемию. Включая надзор над мутациями, которые страны обнаруживают. Очень много работаем в каждом направлении, все департаменты ВОЗ задействованы на ковид», — отметила она.