Представитель ВОЗ в РФ считает, что соблюдение мер предосторожности не позволит применять жесткий локдаун

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что соблюдение мер предосторожности не позволит применять жесткий локдаун, и поспособствует улучшению ситуации с эпидемией коронавируса в РФ. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«ВОЗ много об этом говорил, есть много рекомендаций методических. Рекомендация ВОЗ — это чтобы были предусмотрены первые меры. Это – дистанцирование. Общий локдаун необходим, если ничего не помогает. И ограничение будет временно. Конечно про карантин и закрытие границ мы говорили очень много, это помогает, чтобы выиграть время, чтобы не было завоза вируса.

Есть много рекомендаций, как предупредить именно заболевших людей. У которых есть симптомы, они не должны выходить (из дома) и лететь куда-то», — рассказала она.

По ее словам, большая опасность при передвижении людей внутри страны состоится в том, что бессимптомные могут в течение 40 часов распространять вирус, не зная об этом. «Почему и требуют ПЦР-тесты, сделанные не позднее 72-х часов. Полное закрытие границ имело смысл, когда не было завоза. Но открывать границы… если где-то большая вспышка, тут надо смотреть. Очень тяжело дать одну рекомендацию для всех, чтобы она могла применяться всеми», — отметила М.Вуйнович.