Мощный циклон обрушился на Приморье – он оставил более 120 тысяч человек без электричества

Ледяной дождь в Приморье лил с ночи и продолжался в течение дня – там сейчас 7 вечера. Из-за обильных осадков, сильного ветра и перепадов температур обледенели провода, где-то их оборвали упавшие деревья – без света остались несколько районов, десятки тысяч жителей. Информагентсво PrimeMedia пишет, что люди рассказывают и об отключениях воды, сетей Интернет, ТВ. Утром многие автомобилисты не смогли открыть машины – на них образовалась плотная корка льда. Водители выкладывают видео с дорог в соцсети. Но самый страшный момент засняла камера видеонаблюдения на одном из жилых домов Владивостока. На ролике видно, как бетонная плита падает на припаркованный рядом со зданием автомобиль, пробивая его насквозь. Водитель в это время чистил машину, он успел отбежать.

Из-за обледенений проводов и заледенения стрелок на жд путях во Владивостоке встали электрички, отменяли паромы, на время закрыли аэропорт, поваленными деревьями заблокировало дороги, образовались пробки, водителей попросили не ездить по Русскому мосту. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на острове Русский — наиболее сложная обстановка с энергоснабжением. Власти отчитываются: на ликвидацию последствий стихии брошены все силы, задействованы специалисты МЧС.



В мэрии Владивостока призвали компании сегодня сделать сокращенный рабочий день, завтра – жителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок и провести день дома.