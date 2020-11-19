Следственный комитет требует арестовать зам.главы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина

Чиновник, который также занимает пост министра экологии Московской области, задержан по делу о незаконной вырубке леса для продажи в Китай, — сообщает газета «Коммерсантъ». По версии следствия, Куракин, занимая пост в Министерстве обороны, в 2014-м году начал якобы санитарную вырубку леса в Западном военном округе. В действительности же вырубались здоровые деревья, и делалось это за взятки от бизнесменов, — полагают следователи. По данным «Коммерсанта», Куракина считают организатором схемы. Следствие также ходатайствует об аресте других фигурантов дела – Владислава Холодкова и Максима Ана, подозреваемых в получении взяток.
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