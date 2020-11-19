Депутат хабаровского закса обратился в прокуратуру из-за намерения властей потратить 33 млн руб на охрану Дегтярева

Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов обратился в прокуратуру из-за намерения потратить 33 миллиона рублей на личную охрану врио губернатора края Михаила Дегятрева. Емельянов считает, что в нынешних условиях такие деньги на охрану тратить нельзя: «На основании поступающих в мой адрес обращений, как официальных через Законодательную Думу края, так и не официальных, я написал запрос ВРИО Губернатору края и прокурору Хабаровского края с просьбой проверить законность и необходимость проведения государственной закупки «Услуги охраны ВДЛ Хабаровского края» (ВДЛ — высшее должностное лицо) на сумму 33 096 242, 6 руб. В условиях сложной экономической ситуации в крае, необходимости дополнительной социальной поддержки жителей региона и объектов здравоохранения в период широкого распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) считаю такую трату денег налогоплательщиков недопустимой. Сегодня личный охранник, завтра — личный врач и астролог. Мне кажется, Хабаровский край не заслужил этого».

Напомним, что в Хабаровском крае не стихают акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора.