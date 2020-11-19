В Москве у здания Министерства здравоохранения проходит народный сход, организованный депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым. Поводом стала сложная ситуация системой здравоохранения в регионах на фоне пандемии коронавируса. К зданию министерства уже прибыли силовики. Пока они наблюдают за происходящим.