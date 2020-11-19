В России впервые выявили более 23-х тысяч новых случаев заражений коронавирусной инфекцией за сутки

Общее количество заражений превысило два миллиона.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом этим утром обновил максимальные показатели как по смертности, так и по количеству заболевших и выздоровевших за 24 часа.

Новых заразившихся выявили 23 610. Больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — на них в общей сложности приходится более девяти тысяч человек. В конце списка — Чукотка и Ненецкий автономный округ, где заболели по восемь жителей.

Максимальный показатель смертности в свою очередь обновляется уже второй день подряд. Сегодня это 463 человека, что на семь больше, чем вчера. Таким образом общее количество жертв эпидемии приблизилось уже к 35-ти тысячам.

При этом, среди выздоровевших сегодня зафиксировали самый заметный прирост. Впервые с первой половины сентября их число превысило количество заразившихся — за сутки по стране выздоровели более 25-ти с половиной тысяч человек.

Рост заболеваемости коронавирусом сейчас фиксируют во многих странах. Вчера во Всемирной организации здравоохранения объявили о том, что только за прошлую неделю выявили почти четыре миллиона новых заразившихся.