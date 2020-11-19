Представитель ВОЗ в России допустила в случае своего нахождения в стране, что привьется российской вакциной

Представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор Мелита Вуйнович допустила в случае необходимости вакцинации российской вакциной. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, какой вакциной М.Вуйнович собирается прививаться, представитель Воз ответила: «Той, которая будет в наличие в стране, в которой нахожусь. Если буду в России, тогда буду (прививаться) здесь. Если буду дома, в Сербии, тогда буду вакциной, которая будет там. Я всегда вакцинируюсь той вакциной, где нахожусь», — сказала она.