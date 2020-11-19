На вакцину «Спутник V» подана заявка на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ

Российские производители вакцины от COVID-19 «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор Мелита Вуйнович.

«ВОЗ не высказалась еще, не объявила ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки. <...> Это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. <...> Сейчас мы знаем, что «Спутник» вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала она.