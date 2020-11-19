Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала пересчитать оплату за очное обучение в вузах в связи с переходом на дистанционный формат. Об этом говорится в ее докладе о защите прав человека в условиях распространения коронавируса. Там же содержится призыв ускорить рассмотрение законопроекта об удаленной работе, — сообщает агентство ТАСС.
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