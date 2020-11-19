Тюменского блогера Алексея Кунгурова обвинили в содействии террористической деятельности и возбуждении ненависти или вражды. В Лефортовский суд поступило ходатайство о его заочном аресте, — сообщает агентство ТАСС. Чем вызваны претензии на этот раз, пока не уточняются. Кунгуров уже подвергался судебному преследованию. Так, в 2016-м году его признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к 2,5 годам колонии за публикацию, в которой он раскритиковал военную операцию российских сил в Сирии.