Депутат хабаровского закса обратился в прокуратуру из-за намерения властей потратить 33 млн руб на охрану Дегтярева

Депутат заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов обратился в прокуратуру из-за намерения правительства потратить 33 миллиона рублей на личную охрану главы региона Михаила Дегтярева. Депутат подчеркнул, что в условиях сложной экономической ситуации и в условиях распространения коронавируса такая трата денег налогоплательщиков недопустима. Емельянов выразил опасение, что после того, как сегодня у Дегтярева появится личная охрана, завтра ему понадобятся личный врач и астролог.

Тендер на оказание услуг по охране исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева местные СМИ заметили несколько дней назад. В октябре Дегтярев говорил, что не чувствует себя в безопасности и поэтому усиливает охраны.