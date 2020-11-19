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Эксклюзив Эха 11:20, 19 ноября 2020

Вопросов к данным РФ по смертности от коронавируса у ВОЗ пока нет

У Всемирной организации здравоохранения пока нет никаких вопросов по цифрам о смертности от коронавируса. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор Мелита Вуйнович.

По ее словам, разные страны используют разные подходы к подсчету смертности от коронавируса, при этом на данный момент у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не возникало к России вопросов о непрозрачности соответствующей статистики.

«ВОЗ получает цифр из всех стран мира, это цифры о положительных тестов. Это все положительные, не те, когда человек имеет эти симптомы . Эти тесты все предоставляют страны таким способом так, что ВОЗ не проверяет, и это не в мандате обязательств ВОЗ. Мы организация стран участниц. Так что правила и определения всем знакомы. Кажется, что цифры достаточно говорят о себе. Возможно каждая страна имеет какие-то свои особенности. Но если ничего не меняется, то возможно делать общую эпидемиологическую картину», — сказала М.Вуйнович.

Она так же отметила, что в России находится центр, который сотрудничает с ВОЗ, и который «первый получил методологию по определению смерти». «Он перевел, сделав национальной методологию, по которой все предоставляют данные, включая некоторые другие страны, которые эту методологию использовали. Да, цифры казались ниже. Но каждая страна, включая Россию, пересматривает свои цифры. Это нормально по статистике смерти», — отметила она.

Четкую картину, по словам М.Вуйнович, страна будет иметь, когда рассмотрит полную картину.

«В разных странах бывает разное. Некоторые страны не имеют возможности делать вскрытие и не делают его. Некоторые страны учитывают все смерти, которые были за этот период, в каком-то учреждении где произошла вспышка коронавируса (дом престарелых). Да, цифры разные, но не только Россия имеет такие цифры». – сказала она.



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