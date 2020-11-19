В Петербурге полиция проводит проверку из-за порванного портрета Владимира Путина

Znak.com сообщает, что изображение Президента испортил один из муниципальных депутатов Северной столицы.

Конфликт произошел в здание совета муниципального образования «Смольнинское». Депутаты Никита Юферев и Диана Серая рассказали, что между ними и администрацией возникло противостояние. В помещении, где обычно проходят заседания, на стене висит портрет Владимира Путина. Однако депутаты, приходя на совет, вешают на его место портрет Александра Пушкина. 18 ноября Юферев обнаружил пропажу принадлежащего ему плаката с изображением великого поэта. После этого депутат, как он сам написал в объяснении, порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина», потому что «был зол».

Вскоре в здание прибыли пять сотрудников полиции. На видео, которое опубликовала в своем Twitter Серая, слышно, как один из полицейских говорит: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего».

По словам депутата Юферева, около полутора часов правоохранители ждали конца заседания совета, после чего они опросили присутствующих и уехали.