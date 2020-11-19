В Новосибирске представители ЕР решили воспользоваться результатами работы волонтеров для собственного пиара

«Единая Россия» намерена воспользоваться результатами работы волонтеров, которые помогают врачам, для собственного пиара. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник Штаба Навального в Новосибирске Кирилл Левченко.

По его словам, в Новосибирске на данный момент очень сложная ситуация с коронавирусом, в связи с чем у местных участковых врачей большая нагрузка по вызовам. При этом, у врачей нет машин с водителями, поэтому волонтеры организовали для них помощь.

«Новосибирские волонтеры организовали доставку продуктов и еды для врачей. В чате соцсетей пришли единоросы и попросили помочь с доставкой еды в больницы. Один из волонтеров рассказал, что заехал в кафе, забрав еду, но ему дали адрес не больницы, а офиса «Единой России». Он доставил в офис еду, где ему пояснили, что эту еду им надо перепаковать зачем-то, затем приедет телевидение и будет снимать», — рассказал КЛевченко.

«Тут два варианта — либо они перепаковывают в пакеты со своими логотипами, используя волонтеров, которые не имеют отношения к «Единой России». Плюс они привлекают ТВ, чтобы показать, как они развозят еду в больницы. Они просто пытаются воспользоваться результатами волонтерской работой», — отметил он.

Кирилл Левченко уточнил, что волонтеры в Новосибирске организовали помощь врачам, которые борются с ковидом в городе, совершенно самостоятельно.