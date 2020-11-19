Общее число зараженных коронавирусом в России перевалило за 2 миллиона человек

Это произошло после того, как сегодня зарегистрировали очередной суточный максимум – за последний день, по данным оперативного штаба, коронавирус нашли у 23610 человек. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Московской области. В столице почти 6,5 новых заболевших. За сутки от коронавируса в России скончались еще 463 пациента, и это новый максимум суточной смертности с начала пандемии.
2020-11-19T11:07:49+03:00
2020-11-19T11:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:07, 19 ноября 2020
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