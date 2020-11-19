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Эксклюзив Эха 10:58, 19 ноября 2020

Вуйнович: Эпицентр распространения коронавируса пока приходится на Европу и США, где 81% случаев выявленных больных

Эпицентр распространения коронавируса пока приходится на Европу и США, где 81% случаев выявленных больных. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ВОЗ в Российской Федерации, доктор Мелита Вуйнович.

М.Вуйнович отметила, что на данный момент трудно сказать, на пике ли находится ситуация с коронавирусом в мире, но подъем заболеваемости продолжается.

«Тяжело сказать по ситуации вообще в мире, но то, что мы видим, эпицентр находится в Европе и Америке. Так что 81% случаев, которые были на прошлой неделе, они были именно в Европе и Северной Америке», — сказала она.

По словам М.Вуйнович, на прошлой неделе было зафиксировано на 10% меньше случаев выявленных больных, чем было до этого.
«Возможно мы на пике, но надо смотреть на цифры, потому что в разных странах идет по-разному. а некоторые страны только набирают скорость. Хотя у некоторых кажется ситуация стабилизируется», — отметила она.



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