В России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса

Это данные Оперативного штаба. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.
2020-11-19T10:40:34+03:00
2020-11-19T10:52:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:40, 19 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…