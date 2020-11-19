Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров по версии агентства Bloomberg

Глава компаний «Тесла» и SpaceX Илон Маск обогнал основателя соцсети Фейсбук Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Его состояние на сегодняшний день оценили в 120 миллиардов долларов, а состояние Цукерберга – в 103 миллиарда. Bloomberg отмечает, что Маск разбогател на 10 миллиардов за день на фоне роста акций «Тесла» и поднялся на третью строчку. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает основатель Amazon Джеф Безос – у него 183 миллиарда, на второй строчке основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 128 миллиардов долларов.