Ледяной дождь затруднил движение транспорта в Москве

Из-за обледенения дорог упала скорость движения. Руководитель Автодора Александр Орешкин сказал, что столичные власти заранее подготовились к этой ситуации.
К этому моменту, по данным «Яндекса», плотность движения в столице оценивается в 5 баллов.
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Из-за обледенения дорог упала скорость движения. Руководитель Автодора Александр Орешкин сказал, что столичные власти заранее подготовились к этой ситуации.
К этому моменту, по данным «Яндекса», плотность движения в столице оценивается в 5 баллов.
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…