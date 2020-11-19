В Петербурге полиция начала проверку из-за порванного портрета президента Владимира Путина

Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на депутатов муниципального образования Смольнинское. Они рассказали о возникшем противостоянии с местной администрацией. Суть конфликта в том, что совет муниципального образования вешал на стену портрет поэта Александра Пушкина, а администрация сразу после окончания мероприятия меняла его на портрет президента Владимира Путина. Депутат Никита Юфелев сказал полиции, что вчера обнаружил пропажу портрета Пушкина и из-за этого порвал изображение человека, похожего на президента Владимира Путина, потому что был зол. После этого приехали пять силовиков. Один из них сказал, что порвана фотография главнокомандующего. Они около полутора часов ждали окончания заседания, чтобы опросить присутствующих.
2020-11-19T10:34:07+03:00
2020-11-19T10:47:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744360-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3350080.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 19 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…