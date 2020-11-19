В Петербурге полиция начала проверку из-за порванного портрета президента Владимира Путина

Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на депутатов муниципального образования Смольнинское. Они рассказали о возникшем противостоянии с местной администрацией. Суть конфликта в том, что совет муниципального образования вешал на стену портрет поэта Александра Пушкина, а администрация сразу после окончания мероприятия меняла его на портрет президента Владимира Путина. Депутат Никита Юфелев сказал полиции, что вчера обнаружил пропажу портрета Пушкина и из-за этого порвал изображение человека, похожего на президента Владимира Путина, потому что был зол. После этого приехали пять силовиков. Один из них сказал, что порвана фотография главнокомандующего. Они около полутора часов ждали окончания заседания, чтобы опросить присутствующих.