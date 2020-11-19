В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ

С инициативой выступила группа депутатов во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Документ предлагает штрафы и блокировки для информационных ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. В пояснительной записке говорится, что а последние месяцы из-за действий таких ресурсов как Твиттер, Фейсбук и YouTube цензуре подверглись телеканал RT, агентство РИА Новости и сайт «Крым 24». Предполагается, что размер штрафов будет достигать3-х миллионов рублей. Генпрокуратура по согласованию с МИДом будет присваивать нарушившим закон статус допускающего дискриминацию против российских СМИ.