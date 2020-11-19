Около 30 авиарейсов были отменены или задержаны в столичных аэропортах из-за ледяного дождя в Москве

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В ночь на четверг на столичный регион обрушился ледяной дождь, который сопровождался ветром с порывами до 20-ти метров в секунду. В Москве и области в этой связи объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать до полудня завтрашнего дня. Из-за непогоды столичные аэропорты были вынуждены скорректировать расписание. Так в Шереметьево было отменено 9 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание многочисленные задержки и отмены имели место и в других воздушных гаванях города. При этом в диспетчерских службах московских аэропортов заявили, что работа идет в штатном режиме.

Так же из-за ледяного дождя снижена скорость на столичных автомагистралях. На Востоке Москвы Дерево упало на контактную сеть, прервав движение трамваев на шоссе Энтузиастов. Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Судя по данным портала Яндекс-Пробки, москвичи вняли предупреждениям. Загруженность столичных дорог оценивается в 4-5 баллов. Что является типичным для данного времени. Электрички задерживаются на Ленинградском, Курском и Рижском направлении московского узла.