Суд в Чите со второго раза сформировал коллегию присяжных по делу срочника, который застрелил сослуживцев

Суд в Чите со второго раза сформировал коллегию присяжных по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил в воинской части сослуживцев.

Коллегию отобрали, в ней восемь основных заседателей и четыре запасных, рассказал адвокат обвиняемого Руслан Нагиев. Он сообщил агентству Интерфакс, что рассмотрение дела начнут в понедельник. Нагиев уточнил, что из всех претендентов Второй Восточный окружной военный суд в Чите отвёл двух, в том числе со стороны обвинения. Отмечу, что в конце октября суд не смог сформировать коллегию присяжных. Из пятисот приглашённых тогда, по словам адвоката, почти никто не пришёл. Обвиняемый Рамиль Шамсутдинов ранее настаивал на участии присяжных при рассмотрении его дела. Напомню, срочник в октябре прошлого года застрелил восемь человек и двух ранил в воинской части Забайкалья. Шамсутдинов признал вину. Он объяснил поступок тем, что больше не мог терпеть дедовщину в части и издевательства над собой сослуживцев. Психиатрическая экспертиза признала солдата вменяемым. Впрочем, адвокаты нашли нарушения при её проведении и попросили приобщить к делу рецензию юристов на медицинское заключение. Документ рассмотрят в ходе слушаний.

Ранее старослужащего воинской части, в которой случилось ЧП, Руслана Мухатова признали виновным в нарушении уставных отношений. Его осудили на два года условно. Мухатов признался в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами.