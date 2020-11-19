В Конгрессе США призвали американские власти ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального

Ранее с таким предложением выступала группа сенаторов – они говорили о необходимости ввести ограничения на основании акта Магнитского или закона о контроле за химическим и биологическим оружием.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального – 371 конгрессмен высказался за, и только 18 – против. В документе осуждается покушение на политика и призывают Вашингтон ввести санкции. Резолюция была вынесена на рассмотрение еще в конце сентября. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Месяц назад ограничительные меры ввел Евросоюз. В его списке шесть российских чиновников, а также Государственного института органической химии и технологий, в котором, как считается, в советское время разрабатывали «Новичок». Инициаторами санкций стала Германия, куда Навального по требованию родственников доставили на лечение после отравления. Несколько независимых лабораторий обнаружили следы отравляющего вещества в его организме. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального опровергли, а позже в Москве заявили о введении ответных санкций.

Накануне стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального – там сказали, что не видят для этого оснований. Юристы ФБК обратились в суд с жалобой на бездействие ведомства