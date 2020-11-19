Сборная России по футболу проиграла команде Сербии в заключительном матче группового этапа Лиги наций со счетом 0:5

Это крупнейшее поражение для российских футболистов за последние 16 лет. Матч проходил в Белграде. Тренер Станислав Черчесов за время игры израсходовал все пять допустимых замен, однако это не помогло. После матча капитан сборной России по футболу Георгий Джикия назвал игру позором и принес болельщикам извинения.

В начале ноября Черчесов забрал капитанскую повязку и отстранил от ноябрьских матчей нападающего Артема Дзюбу после того, как в интернете появилось интимное видео футболиста. Новым капитаном тренер назвал Георгия Джикию. Матч с Сербией стал второй игрой после этого назначения.