Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям региона из-за ледяного дождя

На своей странице в Инстаграме он написал, что рекомендует людям оставаться дома и не водить детей в школу и детский сад. Руководителей предприятий Кожемяко попросил организовать дистанционную работу.

Из-за непогоды около 100 тысяч жителей Приморского края остались без электричества. Возникли перебои с отоплением и водоснабжением. В городе Артем введен режим ЧС. В правительстве Приморья говорят, что восстановительные работы начались, но они идут медленно из-за продолжающихся осадков и сильного ветра.