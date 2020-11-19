Сборная России по футболу разгромно проиграла в Лиге Наций УЕФА команде Сербии, потерпев самое крупное поражение с 2004 года и создав себе не мало проблем на будущее.

До матча в Белграде сборная России лидировал в своей группе и в случае победы гарантировала себе повышение в классе. Однако игра в Сербии показала, что уровню элитной Лиги А наша команда явно не соответствует. Уже к перерыву российские футболисты умудрилась пропустить 4 безответных мяча от среднего по европейским меркам соперника. Игравшего, к тому же, без главных своих звезд. В итоге – поражение со счетом 0-5, которое оказалось для российской сборной самым крупным с 2004 года. Тогда, напомню, команда под руководством Георгия Ярцева в отборе к ЧМ проиграла в Лиссабоне сборной Португалии 1:7.

В другой вчерашней игре сборная Венгрии победила дома Турцию — 2:0. В итоге на повышение в Лиге наций пошли именно венгры, занявшие первое место в группе.

Поражения от сербов обернулось еще одной неприятностью. При жеребьевке отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная России попадет только в третью корзину. Жеребьевка состоится 7 декабря.