РБК: В российских аптеках возник дефицит препарата «Йодомарин»

В российских аптеках возник дефицит препарата «Йодомарин». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей аптечных сетей. Причина исчезновения популярного средства для профилактики заболевания щитовидной железы и восполнения недостатка йода пока неизвестна. Одни представители фармацевтических компаний считают, что препарат стал пропадать из-за проблем с производством, другие связывают ситуацию с режимом работы системы маркировки третьи полагают, что на «Йодомарин» просто вырос спрос из-за того, что у людей летом не было возможности отдохнуть на море и теперь они пытаются восполнить дефицит йода в организме.

Аптечные сети со ссылкой на производителя говорят, что дефицит планируется ликвидировать в ближайшие недели.