Жителей Петербурга со следующей недели ждут новые ограничения из-за коронавируса

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут без болельщиков, кафе и катки в торговых центрах закроют. Меры начнут действовать с понедельника, их распорядился ввести губернатор Александр Беглов. На открытых катках должно быть не больше 30-ти посетителей одновременно. Власти Петербурга также ужесточили требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания, пишет сайт фонтанка.ру. Кроме того, с первого декабря резко снизится численность посетителей театров, концертных площадок и кинозалов. Не больше 25-ти процентов зрителей пустят туда. Власти города сделали исключение для мероприятий, на которые до вчерашнего дня разошлось много билетов, пишет сайт. В Петербурге последние недели растет число заражённых коронавирусом. Накануне в городе по официальным данным оперативного штаба за сутки выявили более 2200 инфицированных – очередной максимум, 71 пациент скончался. С начала пандемии в северной столице коронавирус обнаружили у почти 90-та тысяч человек, умерли почти 4700 зараженных.

Власти северной столицы ранее ввели режим изоляции для людей старше 65-ти лет, барам, кафе и ресторанам разрешили работать до 11-ти вечера, сотрудников рекомендовали перевести на удалённую работу. В городе ограничили мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более полусотни человек.