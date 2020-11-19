Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, изберет меру пресечения Михаилу Меню

Следствие намерено просить об ограничениях в виде запрета определенных действий. Аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области задержали накануне. Его подозревают в хищении, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Адвокат Михаила Меня Мурад Мусаев в интервью «Эху Москвы» выразил уверенность в невиновности своего подзащитного и не исключает, что его оговорили.

Накануне в изоляторе временного содержания Меня навестил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он рассказал агентству ТАСС, что обвиняемый вины не признаёт и говорит, что не понимает сути обвинений, а к своему задержанию относится, как он сам выразился, «по-христиански».