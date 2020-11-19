Из-за ледяного дождя в Москве задержаны или отменены около 30-ти рейсов, автомобильные дороги превратились в каток, — пишет агентство Интерфакс. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего отмен в «Шереметьево», задержек – во «Внуково». При этом в диспетчерских службах московских аэропортов сказали, что все работает в штатном режиме. Рулежные дорожки и посадочные полосы регулярно обрабатывают антиобледенительными реагентами и чистят от наледи.

Скорость движения на столичных автомагистралях снижена. Ледяной дождь прошел ночью, он сопровождался ветром с порывами до 20-ти метров в секунду. Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов быть осторожными и не спешить.

Сегодня до полудня в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.