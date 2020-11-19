На фоне роста числа зараженных коронавирусом власти Петербурга объявили о дополнительных ограничительных мерах

Как пишет сайт «Фонтанка», в городе решили закрыть кафе в торговых центрах, с 23-го ноября запретить доступ зрителей на спортивные мероприятия, ужесточить требования к детским игровым комнатам, с 1-го декабря снизить заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров.