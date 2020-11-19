На фоне роста числа зараженных коронавирусом власти Петербурга объявили о дополнительных ограничительных мерах

Как пишет сайт «Фонтанка», в городе решили закрыть кафе в торговых центрах, с 23-го ноября запретить доступ зрителей на спортивные мероприятия, ужесточить требования к детским игровым комнатам, с 1-го декабря снизить заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров.
2020-11-19T08:35:18+03:00
2020-11-19T09:12:48+03:00
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08:35, 19 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…