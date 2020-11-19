Минпромторг будет регулярно отчитываться перед кабинетом министров о наличии в препаратов для лечения коронавируса

Министерство торговли и промышленности будет регулярно отчитываться перед кабинетом министров о наличии в препаратов для лечения коронавируса.

Минпромторг обязали информировать правительство каждую неделю специальным поручением. Сегодня будет представлен первый отчет о том, есть ли у производителей и предприятий оптовой торговли лекарствами достаточное количество препаратов, которые используются для профилактики и лечения КОВИДА. Список лекарств должны составлять профильные министерства. Им же предписано оценить потребность в этих средствах на этот и следующий год. За Минпромторгом остается обязанность доставить препараты в регионы. Несколько дней назад глава ведомства Денис Мантуров заявил, что промышленность предусмотрела увеличение спроса на лекарства вдвое, однако потребности возросли в 15 раз, что и вызвало перебои, однако ситуация по его словам постепенно нормализуется.

Причиной дефицита препаратов стали и сбои в новой системе маркировки, действующей с июля этого года, однако в начале ноября правительство упросило этот процесс.