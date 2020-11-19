Мэрия Владивостока призвала работодателей сократить рабочий день из-за снегопада

К вечеру четверга ожидается ухудшении погодных условий. Местных жителей призвали быть осторожными на дорогах и тротуарах.

На Приморье обрушился мокрый снег и ледяной дождь. Больше всего пострадали южные районы, в городе-спутнике Владивостока — Артёме — введён режим чрезвычайной ситуации.

Из-за непогоды более 100 тысяч жителей остались без света, во многих домах отключено отопление, поскольку без электричества не работают насосные станции, закрыто несколько автотрасс, произошёл сбой в движении поездов.