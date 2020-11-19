Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию с осуждением отравления Навального и призвала Белый дом ввести санкции

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию с осуждением отравления российского политика Алексея Навального и призвала Белый дом ввести санкции против Москвы.

Документ подавляющее большинство членов палаты представителей Конгресса одобрило после 40-минутных дебатов. В резолюции отмечается, что одного из ведущих критиков Кремля отравили целенаправленно. Законодатели призвали Госдепартамент и министерство финансов США ввести санкции против россиян, виновных в случившемся. Въезд в страну тех, кто организовал и планировал преступление, должен быть запрещён, активы в банках блокированы. Члены нижней палаты Конгресса, в которой большинство демократов, также призвали администрацию США поддержать международные усилия по проведению независимого и тщательного расследования отравления Навального, а правительство России сотрудничать с другими странами, говорится на сайте Конгресса. Отмечу, что резолюция носит рекомендательный характер. Ранее Евросоюз ввёл санкции против России из-за отравления политика. Под ограничения попали шесть человек, в числе них директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства заморожены.

Алексей Навальный три недели провёл в коме после отравления в августе. Из России его вскоре перевезли в Берлин. Эксперты в Германии, а затем других странах пришли к выводу, что политик подвергся воздействию яда из группы «Новичок». Российские власти отрицают причастность к случившемуся. ФСБ как накануне сообщили в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Навальным, отказалась возбудить уголовное дело об отравлении.