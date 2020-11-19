На главу Мурманской области пожаловались в прокуратуру за нарушение масочного режима

Заявление подала руководитель местного штаба Алексея Навального, пишет агентство Znak. По словам активистки, у неё «нет уверенности, что губернатор Андрей Чибис не заразный».

В марте он говорил, что не носит маску, потому что не боится.

Накануне, в день подачи жалобы, Чибис в своём Instagram показал, как лично инспектирует торговый центр, проверяя соблюдение мер безопасности. Губернатор был в маске.