Станислав Черчесов заявил журналистам, что этот вопрос закрыт. Он добавил, что Дзюба «не добавляет команде много чего в игре», пишет ТАСС.
Нападающего петербургского «Зенита» не вызвали в национальную сборную из-за скандала с интимным видео.
Команда России проиграла Сербии в Лиге наций со счётом 0:5. Из-за этого сборная не смогла выйти в высший дивизион и осталась в лиге В на следующий розыгрыш турнира.
Главный тренер сборной России по футболу после разгрома от Сербии назвал правильным решение отстранить Артёма Дзюбу
Станислав Черчесов заявил журналистам, что этот вопрос закрыт. Он добавил, что Дзюба «не добавляет команде много чего в игре», пишет ТАСС.