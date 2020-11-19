В Карелии детский омбудсмен обвинил военных в попытке скрыть вспышку коронавируса в кадетском училище

Инцидент произошёл в Петрозаводске в октябре.

Уполномоченный по правам ребёнка сообщил, что в училище заразились почти 200 подростков, хотя симптомы были только у 15. Их отправили в больницу, остальных изолировали в одном корпусе, там они продолжили учиться.

Правозащитник отметил, что Западный военный округ нарушил право людей на информацию. «В центре города — очаг заболевания, а мы на знаем, что там происходит», — приводит слова омбудсмена издание «Петрозаводск говорит».