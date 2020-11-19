Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя и сильного ветра

Сильнее всего от стихии пострадали южные районы края. В городе Артёме, спутнике Владивостока, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за отключения электричества оказались обесточены насосные станции, в итоге многие дома остались без отопления.

В местном правительстве заверяют, что идут аварийные работы, но ликвидации последствий непогоды мешают продолжающиеся осадки и ветер.

В Москве ледяной дождь шёл вечером и почти всю ночь, на дорогах скользко.