Сильнее всего от стихии пострадали южные районы края. В городе Артёме, спутнике Владивостока, ввели режим чрезвычайной ситуации.
Из-за отключения электричества оказались обесточены насосные станции, в итоге многие дома остались без отопления.
В местном правительстве заверяют, что идут аварийные работы, но ликвидации последствий непогоды мешают продолжающиеся осадки и ветер.
В Москве ледяной дождь шёл вечером и почти всю ночь, на дорогах скользко.
Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя и сильного ветра
Сильнее всего от стихии пострадали южные районы края. В городе Артёме, спутнике Владивостока, ввели режим чрезвычайной ситуации.