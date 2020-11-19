СК возбудил дело о вбросе бюллетеней на выборах в Пензенской области

Преступление было совершено на избирательном участке в райцентре Бессоновка в единый день голосования 13 сентября. По версии следствия, члены комиссии вбросили неучтённые бюллетени.

Уголовное производство открыто по статье «Фальсификация итогов голосования», сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Подозреваемых в деле пока нет.

В сентябре в Пензенской области проходили выборы губернатора и довыборы в Госдуму.