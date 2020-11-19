Комитет защиты журналистов сегодня вручит ежегодные награды за мужество журналистам со всего мира

В этом году престижная премия свободы была присуждена псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую в России осудили по обвинению в оправдании терроризма. О резонансом деле расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

Одна из самых известных и престижных международных организаций, Комитет защиты журналистов признал мужество колумнистки Эха Москвы в Пскове и журналистки Радио Свобода Светланы Прокопьевой и наградил Премией Свободы. В России Светлану Прокопьеву признали виновной в публичном оправдании терроризма по ст. 205 УК и внесли в государственный перечень экстремистов и террористов. Два года назад в эфире Эха Москвы в Пскове Прокофьева зачитала свой текст о причинах, которые на ее взгляд побудили 17-летнего Михаила Жлобицкого утроить теракт в здании регионального управления ФСБ в Архангельске в виде самоподрыва. В результате теракта погиб сам Жлобицкий, трое сотрудников ФСБ были ранены. Светлана Прокопьева связала действия подростка с социальной и политической обстановкой в стране. Прокуратура просил приговорить журналистку к 6 годам лишения свободы. Суд назначил Светлане Прокопьевой наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Приговор был вынесен в июле 2-м Западным окружным военным судом. Светлана Прокопьева стала первой журналисткой, осужденной в России за оправдание терроризма. Сегодня ей будет вручена престижная журналистская премия. Награду получат также трое других журналистов — из Бангладеша, Ирана и Нигерии, которые были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию за свои репортажи.

ОТВОДКА: Специальная премия имени Гвен Ифилл будет вручена адвокату Амаль Клуни, супруге актера Джорджа Клуни, за исключительную приверженность свободе прессы. Клуни получила признание за то, что как адвокат «представляла бесстрашных репортеров по всему миру».