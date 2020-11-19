Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит дело пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, заведенное на администратора лгбт-паблика. В Екатеринбурге это первый подобный процесс.

На ЛГБТ-паблик «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург» полиция обратила внимание минувшим летом. Но до возбуждения административного производства дело дошло только в конце октября. За несколько недель до этого девушку-администратора паблика вызвали в полицию на дачу объяснений.

По словам юриста екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной, под пропагандой нетрадиционных отношений среди подростков в деле понимают размещение в группе анкет предположительно несовершеннолетних людей. Некоторые авторы опубликованных анкет указывали, что им меньше 18-ти.

Как выяснили журналисты Znak.com, в материалах дела есть объяснения замдиректора екатеринбургской школы № 1 Татьяны Батуриной и «специалиста в области педагогики и психологии» Екатерины Ильиной. Обе считают, поиск друзей в ЛГБТ-среде может исказить у несовершеннолетнего понятие традиционной семьи. А анкеты потенциальных ровесников, публикуемые в группе, делают нетрадиционные сексуальные отношения привлекательными для подростков. Никаких официально проведенных экспертиз в материалах адм.дела, по данным СМИ, нет.

Паблик «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург» из соцсети «ВКонтакте» удален, как и личная страница девушки. Суд по делу администратора паблика состоится сегодня в 16-00 (по времени Екб).