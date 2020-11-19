Главы стран Евросоюза проведут сегодня второй саммит по борьбе с коронавирусом

Меры по противодействию эпидемии европейские лидеры обсуждали всего пару недель назад. Впрочем, ситуация с тех пор осталась тяжелой. В странах Евросоюза продолжают фиксировать свыше сотни тысяч новых случаев коронавируса в сутки – в частности, накануне в Италии прирост составил свыше 34 тысяч заболевших, во Франции – около 28 тысяч, в Польше – почти 20 тысяч. Из последних ограничительных мер – в Австрии со вторника закрыты школы и непродовольственные магазины. Масштабные ограничительные меры вновь введены и в Германии. На этом фоне в конце октября лидеры ЕС договорились ускоренными темпами разрабатывать общеевропейскую стратегию по борьбе с коронавирусом. Они также полагают, что ограничительные меры различной степени жесткости будут сохраняться как минимум до конца следующего года.

В настоящий момент на Европу приходится свыше трети новых случаев коронавируса от общемирового показателя.