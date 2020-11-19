Росприроднадзор потребовал от дочерней компании ЛУКОЙЛа почти 20 миллионов рублей

Претензии ведомства связаны с разливом нефти в Коми. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на картотеку регионального Арбитражного суда. Месяц назад нефтепродукты из трубопровода предприятия попали в реку. Иски планируют рассмотреть в середине января. Кроме того, по факту разлива возбуждено уголовное дело.