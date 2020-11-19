Росприроднадзор потребовал от дочерней компании ЛУКОЙЛа почти 20 миллионов рублей

Претензии ведомства связаны с разливом нефти в Коми. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на картотеку регионального Арбитражного суда. Месяц назад нефтепродукты из трубопровода предприятия попали в реку. Иски планируют рассмотреть в середине января. Кроме того, по факту разлива возбуждено уголовное дело.
2020-11-19T06:51:51+03:00
2020-11-19T06:51:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744256-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:51, 19 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…