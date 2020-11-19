Российские власти планируют провести высокоскоростной интернет в Арктику

Проект обойдется в 65 миллиардов рублей – пишет газета РБК. К строительству магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока уже приступили Министерство транспорта, Росморречфлот и «Росморпорт». Как отмечается, проект должен обеспечить связью регионы, в которых сейчас есть только спутниковый интернет, а кроме того поможет развивать геологоразведку, добычу нефти и газа и портовую инфраструктуру на побережье Арктики и Дальнего Востока.

Первый участок планируют запустить уже в следующем году, окончательно завершить строительство в 2026.

